Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены

В обоих лотах причиной приостановки стала жалоба со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли

Министерство культуры отменило тендеры по съемкам игрового фильма-дебюта на сумму 450 тыс рублей и просто игрового фильма за 500 тыс рублей

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Не так давно студия «Первая Киновидеокомпания» выиграла тендер на производство трёх проектов для Министерства культуры. Это минисериал о жизни и творчестве музыканта Владимира Мулявина «Полчаса до весны», экранизация книги писателя Андрея Горвата под названием «Радзіва Прудок», а также биографическая лента о борце Александре Медведе. Студия «Демарш-фильм» должна была представить Минкульту экранизацию романа за авторством Виктора Мартиновича «Сфагнум». Однако, на тендерном сайте Национального центра маркетинга goszakupki.by съёмки двух картин из вышеперечисленных попали в чёрный список.

По сообщениям телеграм-канала Священный Белавуд не будут экранизировать книгу «Радзіва Прудок», картина должна была выйти за режиссёрством Алексея Раковича на студии «Первая Киновидеокомпания», а также была заморожена экранизация произведения «Сфагнум». Оно должно было сниматься постановщиком Виктором Аслюком на студии «Демарш-фильм».

Жалоба на «Радзіва Прудок» в МАРТ пришла от студии «Без Буслоу Артс», генеральным продюсером которой является режиссер и драматург Андрей Курейчик.

Тендер со «Сфагнумом» был обжалован директором Телевизионного продюсерского центра Владимиром Беляевым.

К тому же, как сообщает ресурс, жалобы от Министерства антимонопольного регулирования и торговли стали причиной для остановки съёмочного процесса двух лотов.

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