Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Авиакомпанией «Белавиа» временно приостановлена перевозка на чартерах домашних питомцев. Эту информацию компания разместила на своём официальном сайте.
Вполне возможно, что у пассажира, который отдыхает за границей, обнаружатся симптомы COVID-19. Его могут поместить в карантин, либо вообще госпитализировать для лечения. Исходя из этого и за неимением возможности обеспечения специальных условий для содержания животных во время изоляции хозяев, некоторыми странами введён запрет на ввоз питомцев. Поэтому, пока идёт пандемия COVID-19, авиакомпанией не принимаются к транспортировке домашние животные на чартерные рейсы.
«Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание» - отмечают на сайте.
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