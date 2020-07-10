Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных

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Авиакомпанией «Белавиа» временно приостановлена перевозка на чартерах домашних питомцев. Эту информацию компания разместила на своём официальном сайте.

Вполне возможно, что у пассажира, который отдыхает за границей, обнаружатся симптомы COVID-19. Его могут поместить в карантин, либо вообще госпитализировать для лечения. Исходя из этого и за неимением возможности обеспечения специальных условий для содержания животных во время изоляции хозяев, некоторыми странами введён запрет на ввоз питомцев. Поэтому, пока идёт пандемия COVID-19, авиакомпанией не принимаются к транспортировке домашние животные на чартерные рейсы.

«Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание» - отмечают на сайте.

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