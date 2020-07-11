2020-07-11T09:09:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Тревогу бьют синоптики и МЧС. Спасатели предупреждают, что сильные дожди грозят подтоплениями и оползнями, а штормовой ветер - валит деревья и срывает крыши
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Грозы 11 июля могут переходить в ливень с градом и сильным ветром.Грозы 11 июля могут переходить в ливень с градом и сильным ветром.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На субботу, 11 июля, в Белгидромете объявили опасность оранжевого уровня. Какая непогода ждет белорусов в этот день?

Днем в юго-восточных регионах страны пройдут сильные грозы, местами с ливнем и градом. Ветер усилиться до шквалистых порывов 15 - 20 метров в секунду. При этом практически во всех регионах Могилевщины и Гомельщины будет довольно тепло - воздух прогреется до жарких +30 - +32 градусов.

Дожди и грозы прогнозируются и в остальных районах республики, но там уже не будет такой жары. На Брестчине средняя температура установится в пределах +21 - +23 тепла. В Минской области и на Витебщине - около +23 - +25 с плюсом. На Гроднещине холоднее всего - примерно +20 - +22 тепла днем.

В МЧС предупредили, что сильный ветер и гроза с порывистым ветром угрожают повреждениями или обрывами линий элетропередач, возникновением пожаров, повреждением кровель и зданий, падением деревьев, а также подтоплениями и даже образованием оползней.

Все рекомендации МЧС, предостерегающие от травм и ЧС в непогоду можно узнать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белстат вычислил: что такое «ЗОЖ по-белорусски»?

В Нацстате узнали отношение белорусов к здоровому образу жизни – картина неоднозначная (подробности).

Что почем в июле на Комаровке - фоторепортаж с самого популярного продуктового рынка Минска.

Хотите узнать, что новенького появилось на прилавках и почему глазам больно от цен (подробности)?

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены
Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек
В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Видеофакт: Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина
Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»
Министр здравоохранения Беларуси Караник: «За месяц количество инфицированных и пневмоний уменьшилось в несколько раз»
Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился
В Витебске столкнулись шесть автомобилей
Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"
Задержание 8 наркодилеров в Минске: килограмм альфа-PVP в раме картины и два кило наркотиков в закладках
«Особая ценность - аккаунты игровых ресурсов, их легко продать». В Витебске будут судить двух хакеров
В Гродно милиция ищет, кто травмировал собаку: предположительно, пса выкинули из окна
Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал»
ГУБОПиК на озере наловил уголовных авторитетов, у некоторых были ножи и топоры
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года: еще 5 человек умерли и у 193 пациентов подтвердился COVID-19
«Оделся, обулся, книжек накупил»: Лукашенко рассказал, на что потратил первые $300, заработанные в студотряде
Лукашенко рассказал, что у него 15-летняя стиральная машина «Атлант», и призвал покупать белорусское
Семь мешков мяса загрузил в машину, остальное закопал. Браконьер застрелил беременную лосиху и едва не сбил инспектора
Нацбанк предложил поменять закон гарантированного возмещения вкладов физлицам
Подросток тушил пожар в гараже: обжег руки и ногу, а мотоцикл и скутер не спас
Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико
Лукашенко о зарплатах: Я прошу взять это на контроль
Купальник - подальше, зонтик - поближе. До конца недели в Беларуси дожди, а с 13 июля еще и похолодает
Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других