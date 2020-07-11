Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности
На субботу, 11 июля, в Белгидромете объявили опасность оранжевого уровня. Какая непогода ждет белорусов в этот день?
Днем в юго-восточных регионах страны пройдут сильные грозы, местами с ливнем и градом. Ветер усилиться до шквалистых порывов 15 - 20 метров в секунду. При этом практически во всех регионах Могилевщины и Гомельщины будет довольно тепло - воздух прогреется до жарких +30 - +32 градусов.
Дожди и грозы прогнозируются и в остальных районах республики, но там уже не будет такой жары. На Брестчине средняя температура установится в пределах +21 - +23 тепла. В Минской области и на Витебщине - около +23 - +25 с плюсом. На Гроднещине холоднее всего - примерно +20 - +22 тепла днем.
В МЧС предупредили, что сильный ветер и гроза с порывистым ветром угрожают повреждениями или обрывами линий элетропередач, возникновением пожаров, повреждением кровель и зданий, падением деревьев, а также подтоплениями и даже образованием оползней.
Все рекомендации МЧС, предостерегающие от травм и ЧС в непогоду можно узнать здесь.
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