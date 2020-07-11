Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Грозы 11 июля могут переходить в ливень с градом и сильным ветром. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тревогу бьют синоптики и МЧС. Спасатели предупреждают, что сильные дожди грозят подтоплениями и оползнями, а штормовой ветер - валит деревья и срывает крыши

Изменить размер текста: A A

На субботу, 11 июля, в Белгидромете объявили опасность оранжевого уровня. Какая непогода ждет белорусов в этот день?

Днем в юго-восточных регионах страны пройдут сильные грозы, местами с ливнем и градом. Ветер усилиться до шквалистых порывов 15 - 20 метров в секунду. При этом практически во всех регионах Могилевщины и Гомельщины будет довольно тепло - воздух прогреется до жарких +30 - +32 градусов.

Дожди и грозы прогнозируются и в остальных районах республики, но там уже не будет такой жары. На Брестчине средняя температура установится в пределах +21 - +23 тепла. В Минской области и на Витебщине - около +23 - +25 с плюсом. На Гроднещине холоднее всего - примерно +20 - +22 тепла днем.

В МЧС предупредили, что сильный ветер и гроза с порывистым ветром угрожают повреждениями или обрывами линий элетропередач, возникновением пожаров, повреждением кровель и зданий, падением деревьев, а также подтоплениями и даже образованием оползней.

Все рекомендации МЧС, предостерегающие от травм и ЧС в непогоду можно узнать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белстат вычислил: что такое «ЗОЖ по-белорусски»?

В Нацстате узнали отношение белорусов к здоровому образу жизни – картина неоднозначная (подробности).

Что почем в июле на Комаровке - фоторепортаж с самого популярного продуктового рынка Минска.

Хотите узнать, что новенького появилось на прилавках и почему глазам больно от цен (подробности)?