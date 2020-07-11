Видеофакт. Лукашенко публично рассказал про 3%: Мне легко этот фейк развеять.

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Появилось видео со встречи Александра Лукашенко со представителями ведущих СМИ Беларуси. Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», в видеоролике - момент того, как действующий президент передал журналист документ с грифом «Секретно».

Видео начинается с вопроса журналиста президентского пула Андрея Кривошеева:

- Актуальной общественно-политической социологии и медиасоциологии, о чем вы говорили сегодня, это напрямую касается рейтингов, рекламных денег, объективно не хватает и цифры, к сожалению, в наш цифровой век в голове откладываются лучше слов. Как состыковать современную журналистику с современной социологией? Вы часто ссылаетесь на цифры, я так понимаю, это закрытая социология, но нам нужно в публичном пространстве работать с цифрами…

Женский голос за кадром расшифровал это пространный вопрос: «Я так понимаю, что намек первый на 3 процента?»

- Да, - пояснил журналист.

Лукашенко тут же добавил:

- Так ты и говори про три процента!

- Я не озвучиваю фейки, - пояснил Кривошеев.

- Мне легко этот фейк развеять. Я всегда стараюсь повернуть это, если возможно в свою пользу. Ну, кто в этой аудитории - просвещенной самой поверит, что у действующего президента 3 процента? Они (Прим.: оппозиционные источники) сами не верят, поэтому уже перестали сейчас педалировать эту тему. Что греха таить, мы проводим и социологические исследования закрытого характера. Мы, по-моему, в этом году провели с высокой репрезентативность три социологических исследования (по-моему три), - заявил действующий президент и тут же, обращаясь в сторону к своей помощнице, добавил: - Слушай, что мы рассуждаем, ну дай им этот документ!

Далее Александр Лукашенко пояснил, что у него есть в «секретной папке» последние социсследования. Публиковать их, по его словам, пресс-служба президента не решалась, но по просьбе журналистов президентского пула, готовы обнародовать.

- Но коль ты поднимаешь этот вопрос, наверное, это актуально. Но документ носит секретный характер - надо его официально рассекретить, пожалуйста, - резюмировал глава страны.

До того, как видео появилось в интернете, журналист, которому достался секретный документ, обнародовал его у себя на странице в Facebook. По данным статистики подведенной специально для Александра Лукашенко его рейтинг в Беларуси составляет 76 процентов с прогнозируемым ростом до 80 процентов в ближайшее время.

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