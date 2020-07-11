В больницу Ошмян с ожогами 16% тела поступил мужчин: плеснул в костер бензин

Мужчину окатило горячей водной во время вспышки в костре. Фото: pixabay.com.

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О том, что в Ошмянах местный житель получил сильные ожоги, наводя порядок у себя на участке, проинформировала пресс-служба УМЧС Гродненской области.

Спасателям о травмах мужчины сообщили в райбольнице Ошмян, куда мужчина поступил вечером 9 июля. Как рассказали медики, у поступившего 57-летнего мужчины диагностировано 16 процентов ожогов тела первой - третьей степени.

- Позже выяснилось, что пострадавший мужчина наводил порядок у себя на приусадебном участке. Мусор сложил в кучу, а чтобы лучше горело - плеснул в костер бензин. В какой-то момент произошла вспышка горючих паров, мужчину «окатило» горячей волной из-за чего у него и появились ожоги. После оказания медпомощи врачи отпустили его домой. Возгорания построек либо имущества на участке не произошло, спасателей на место происшествия не вызывали, - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в МЧС, с января 2020 года в Гродненской области произошло 183 пожара из-за неосторожного обращения с огнем. В ведомстве напоминают, что сжигать мусор разрешается только в безветренную погоду, лишь в специально отведенном и окопанном месте. Нельзя использовать горячие жидкости, под рукой должна быть лопата и заготовленные вода либо огнетушитель. Когда костер затух - угли необходимо потушить до полного прекращения тления.

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