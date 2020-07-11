В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб

Мужчина выпал на ходу из салона авто и погиб. Фото: ГАИ Гродно.

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Смертельное ДТП произошло в областном центре в ночь с пятницы 10 июля на субботу 11 июля. Об этом в официальной группе во ВКонтакте проинформировала пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Трагедия случилась около 02.00 часов в Гродно. Как сообщили очевидцы во время движения машины из салона «Фиата Дукато» выпал мужчина. Это произошло рядом с 30-ым домом на улице Курчатова.

- Выпавший на проезжую часть пассажир, 64-летний мужчина, погиб на месте происшествия от полученных травм. На данный момент, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Так же пока неизвестны, был ли погибший во время движения пристегнут ремнем безопасности, и другие обстоятельства трагедии, - пояснили в пресс-службе.

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