2020-07-11T10:51:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб

ГАИ разбирается в обстоятельствах трагедии [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина выпал на ходу из салона авто и погиб. Фото: ГАИ Гродно.Мужчина выпал на ходу из салона авто и погиб. Фото: ГАИ Гродно.
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Смертельное ДТП произошло в областном центре в ночь с пятницы 10 июля на субботу 11 июля. Об этом в официальной группе во ВКонтакте проинформировала пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Трагедия случилась около 02.00 часов в Гродно. Как сообщили очевидцы во время движения машины из салона «Фиата Дукато» выпал мужчина. Это произошло рядом с 30-ым домом на улице Курчатова.

- Выпавший на проезжую часть пассажир, 64-летний мужчина, погиб на месте происшествия от полученных травм. На данный момент, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Так же пока неизвестны, был ли погибший во время движения пристегнут ремнем безопасности, и другие обстоятельства трагедии, - пояснили в пресс-службе.

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