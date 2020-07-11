2020-07-11T11:14:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Ехали без зеркал и звонили: в Минске оштрафовали участников несанкционированного велопробега солидарности

Не сообщается, сколько человек участвовали в стихийном велопробеге, но штрафы получили не менее 15 велосипедистов [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Участников велопробега солидарности оштрафовали, но не за акцию. Фото: соцсети.Участников велопробега солидарности оштрафовали, но не за акцию. Фото: соцсети.
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О том, что в Минске вечером в пятницу, 10 июля, прошел несанкционированный велопробег солидарности проинформировал ресурс belnaviny.by.

Сообщается, что пятничным вечером участники-велосипедисты решили провести незарегистрированное официальное мероприятие так называемый велопробег солидарности.

- Велосипедистов остановили в районе лингвистического университета сотрудники ГАИ при поддержке бойцов ОМОНа. Не менее 15 человек из числа участников велопробега были оштрафованы на 1 базовую величину. Одних штрафовали за отсутствие зеркал, других за то, что они звонили, а велосипедные звонки нарушали правила дорожного движения, - пояснили журналисты.

Как уточнил ресурс spring96.org задержаний во время данной акции не было.

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