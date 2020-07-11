Ехали без зеркал и звонили: в Минске оштрафовали участников несанкционированного велопробега солидарности
О том, что в Минске вечером в пятницу, 10 июля, прошел несанкционированный велопробег солидарности проинформировал ресурс belnaviny.by.
Сообщается, что пятничным вечером участники-велосипедисты решили провести незарегистрированное официальное мероприятие так называемый велопробег солидарности.
- Велосипедистов остановили в районе лингвистического университета сотрудники ГАИ при поддержке бойцов ОМОНа. Не менее 15 человек из числа участников велопробега были оштрафованы на 1 базовую величину. Одних штрафовали за отсутствие зеркал, других за то, что они звонили, а велосипедные звонки нарушали правила дорожного движения, - пояснили журналисты.
Как уточнил ресурс spring96.org задержаний во время данной акции не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Генпрокуратура прокомментировала призывы к так называемой общенациональной забастовке в Беларуси на 3 августа 2020 года.
В ведомстве предупредили, что информация в сети заведомо ложная и искаженная (подробности).
Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах».
Глава ЦИК прокомментировала слухи, что белорусские власти будто бы устраняют самых сильных конкурентов президентской гонки (подробности).
Видеофакт. Лукашенко публично рассказал про 3%: Мне легко этот фейк развеять.
Президент официально рассекретил данные государственного социсследования президентского рейтинга и там все хорошо - 76% (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»