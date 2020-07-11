2020-07-11T11:56:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко согласился с изменениями в кредитный договор с Россией на строительство Белорусской АЭС

В российском правительстве эти изменения одобрили еще в июне 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко подписал указ с проектом протокола об отсрочках по российскому кредиту на БелАЭС.Лукашенко подписал указ с проектом протокола об отсрочках по российскому кредиту на БелАЭС.Фото: Сергей ГАПОН
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О том, что действующим президентом Беларуси в пятницу, 10 июля, был подписан указ, одобряющий проект протокола с изменениями в межправительственное соглашение с Россией о кредите на строительство АЭС в Островце, проинформировала belta.by со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Так указом, по сути, согласованы изменения в соглашение России и Беларуси об экспортном кредите на БелАЭС. Ранее, в июне 2020 года, эти изменения были одобрены правительство России.

Уточняется, что подписанный протокол стал основой для будущих переговоров. На проведение переговоров про проекту протокола и подписание итогового документа полномочия отданы белорусскому правительству. Соответствующий указ Александр Лукашенко так же подписал 10 июля. Как уточняется в указе, протокол будет временно применяться с даты его подписания и до вступления в силу.

Какие изменения могут быть внесены в российский кредит на БелАЭС? Во-первых, это продление его срока пользования еще на 2 года - до конца 2022-го. А во-вторых, фиксированная процентная ставка в 3,3 процента годовых. В третьих, белорусские власти рассчитывают и на отсрочку даты начала погашения основного долга по кредиту на два года: вместо 1 апреля 2021 года на ту же дату 2023 года.

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