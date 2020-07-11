2020-07-11T12:44:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. Водитель Peugeot не справилась с управлением и выбила встречный Opel с трассы: есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло в Глубокском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель "Пежо" выехала на встречную полосу и врезалась во встречный "Опель". Фото: ГАИ Витебск.Водитель "Пежо" выехала на встречную полосу и врезалась во встречный "Опель". Фото: ГАИ Витебск.
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О том, что на территории Глубокского района в пятницу, 10 июля, произошла серьезная авария, пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома проинформировала в официальном сообществе во ВКонтакте.

В ДТП две легковушки попали на трассе Р3, соединяющей Логойск, Зембин и Глубокое с границей Латвии.

- Вечером, около 20.00 часов, на автодороге недалеко от деревни Забелье произошло столкновение двух иномарок, - уточнили в пресс-службе.

В ДТП пострадали 21-летние водитель и пассажир "Опеля". Фото: ГАИ Витебск.

В ДТП пострадали 21-летние водитель и пассажир "Опеля". Фото: ГАИ Витебск.

По предварительной информации, 39-летняя водитель «Пежо» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение со встречным «Опелем», за рулем которого находился 21-летний водитель.

- В аварии пострадали водитель «Опеля» и его 21-летняя пассажирка. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - добавили в ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия идет проверка. Для выяснения всех обстоятельства назначены ряд экспертиз.

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