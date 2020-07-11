В Черногорию улетел первый чартер из Беларуси: пассажиры хоть и в масках, но плясали

Все билеты на первый рейс "Белавиа" в Черногорию продали за пару дней. Фото: toursoyuz.by.

Борт был под завязку, а в аэропорту прилета долгожданных туристов встречали сладостями и сувенирами. А что было в минском аэропорту?

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О том, что в пятницу, 10 июля, из Минска в Черногорию отправился первый чартерный рейс «Белавиа» сообщил сайт Республиканского союза туристических организаций.

В самолете буквально за считанные дни были проданы все места - 189 билетов. Судя по фото пассажиров на рейсе не дистанцировали - кресла в рядах заполнены полностью, но на большинстве улетающих в Тиват - защитные маски.

В аэропорту вылета в Минске температуру измерили, а уже в Тивате - нет. Фото: toursoyuz.by.

- Начало чартерной программы в Черногорию несколько раз откладывалось, так как мы ждали, когда для прилета в эту страну не будет нужен отрицательный тест на коронавирус, - напомнили в союзе турорганизаций.

Заранее улетающих предупредили, что в аэропорту Минска все пассажиры должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Перед посадкой в самолет всем провели термометрию, как гарантию, что в Черногорию вылетают здоровые люди.

Прилетевшие в Черногорию белорусы, готовы были плясать. Фото: toursoyuz.by.

- В Черногории самолет «Белавиа» встречали торжественно: с водной радугой, аплодисментами, сладкими подарками и сувенирами. Интервью у белорусов взяли представители местной прессы. Каких-то дополнительных «антиковидных» процедур в аэропорту Тивата, кроме масок и дистанцирования, не было, - уточнили в РСТО.

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