2020-07-11T13:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года: еще у 163 человек выявили COVID-19 и 5 пациентов умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Минздрав назвал новую статистику по коронавирусу в Беларуси.Минздрав назвал новую статистику по коронавирусу в Беларуси.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Беларуси на субботу, 11 июля. Новую статистику пресс-служба Минздрава опубликовала в официальном Telegram-аккаунте.

Так в ведомстве сообщили, что на 11 июля диагноз коронавирус подтвердился еще у 163 инфицированных. Общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси составило 64 тысячи 767 человек и приблизилось к очередной психологической отметке.

- За все время в Беларуси выздоровели и были выписаны домой 54 тысячи 919 пациентов, - констатировали в Минздраве. Таким образом, за прошедшие сутки еще 665 белорусов победили инфекцию и отправились на выписку.

Продолжается и активное тестирование на коронавирус: с начала пандемии проведен 1 миллион 123 тысячи 158 тестов. На 11 июля выполнено в лабораториях еще 11,544 тысячи тест-исследований.

К сожалению, в Минздраве сообщили и новые данные по смертности от коронавируса. С болезнью не смогли справиться еще 5 пациентов. Всего в ведомстве говорят о 459-ти умерших с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией за весь период пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных.

Правда, пока запрет введен только на чартерных рейсах (подробности).

Кардиологи предупредили о последствиях коронавируса и волне осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

Белорусские медики рассказали, что влияет на обострение артериальной гипертензии и как это предотвратить (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек
Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети
Не НЛО и не убийство: Генрокуратура назвала причину загадочной гибели 9 туристов на перевале Дятлова
Дом полыхает, а дети и их мать спят: под Светлогорском мужчина спас семью на пожаре
Плакал и попросил 5 тысяч долларов: в Минске мошенники пробовали обмануть 82-летнюю пенсионерку. Не тут-то было!
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года: еще у 163 человек выявили COVID-19 и 5 пациентов умерли
В Черногорию улетел первый чартер из Беларуси: пассажиры хоть и в масках, но плясали
Фотофакт. Водитель Peugeot не справилась с управлением и выбила встречный Opel с трассы: есть пострадавшие
Лукашенко согласился с изменениями в кредитный договор с Россией на строительство Белорусской АЭС
Ехали без зеркал и звонили: в Минске оштрафовали участников несанкционированного велопробега солидарности
В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб
В больницу Ошмян с ожогами 16% тела поступил мужчин: плеснул в костер бензин
Видеофакт. Лукашенко публично рассказал про 3%: Мне легко этот фейк развеять.
Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены
Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек
В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Видеофакт: Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина