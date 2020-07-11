Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года: еще у 163 человек выявили COVID-19 и 5 пациентов умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года

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Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Беларуси на субботу, 11 июля. Новую статистику пресс-служба Минздрава опубликовала в официальном Telegram-аккаунте.

Так в ведомстве сообщили, что на 11 июля диагноз коронавирус подтвердился еще у 163 инфицированных. Общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси составило 64 тысячи 767 человек и приблизилось к очередной психологической отметке.

- За все время в Беларуси выздоровели и были выписаны домой 54 тысячи 919 пациентов, - констатировали в Минздраве. Таким образом, за прошедшие сутки еще 665 белорусов победили инфекцию и отправились на выписку.

Продолжается и активное тестирование на коронавирус: с начала пандемии проведен 1 миллион 123 тысячи 158 тестов. На 11 июля выполнено в лабораториях еще 11,544 тысячи тест-исследований.

К сожалению, в Минздраве сообщили и новые данные по смертности от коронавируса. С болезнью не смогли справиться еще 5 пациентов. Всего в ведомстве говорят о 459-ти умерших с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией за весь период пандемии.

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