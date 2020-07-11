2020-07-11T14:02:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Дом полыхает, а дети и их мать спят: под Светлогорском мужчина спас семью на пожаре

Когда приехали спасатели, дом был уже охвачен огнем
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Пожар произошел в ночь с 10 на 11 июля в деревне Корени Светлогорского района. Местный житель увидел, что в соседнем доме загорелась крыша и бросился на помощь. Дверь оказалась закрыта и тогда мужчина начал стучать в окна. Видимо, этим он и разбудил спящую хозяйку, которая, по предварительным данным, была пьяна. Когда женщина проснулась и открыла дверь, сосед вытолкнул ее на улицу, а сам ринулся в дом. В жилой комнате он обнаружил двух детей: 5-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Они спали. Мужчина вынес их на улицу.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Когда сотрудники МЧС прибыли на место инцидента, дом был охвачен огнем. Спасатели ликвидировали пожар, но пламя успело уничтожить кровлю, потолочное перекрытие и имущество. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить экспертам, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщает БелТА.

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