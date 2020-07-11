2020-07-11T13:52:13+03:00
Минск
КП Беларусь

Плакал и попросил 5 тысяч долларов: в Минске мошенники пробовали обмануть 82-летнюю пенсионерку. Не тут-то было!

По факту мошенничества Следственный комитет возбудил уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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В погоне за выгодой злоумышленники притворяются сотрудниками банка, соцработниками, и даже милиционерами и врачами.В погоне за выгодой злоумышленники притворяются сотрудниками банка, соцработниками, и даже милиционерами и врачами.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Эта история произошла в Минске 8 июля. На стационарный телефон 82-летней минчанки позвонил неизвестный, мужчина заявил, что он ее сын и сквозь рыдания рассказал, что избил знакомого в драке и теперь ему грозит срок. Затем трубку взял якобы следователь и «утешил» пенсионерку, мол, дело готовы замять за 5 тысяч долларов. Подробности сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram.

- Растерянная женщина сообщила, что у нее есть только 4 тысячи долларов. «Следователь» радушно заявил, что этого хватит и сказал, что за деньгами пришлет курьера. Хорошо, что положив трубку, женщина решила еще раз позвонить сыну. Настоящий ее сын сообщил, что с ним все в порядке, ни в какой драке он не участвовал, а ей позвонили мошенники, - прокомментировали в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, но подозреваемые еще не установлены.

- В погоне за выгодой злоумышленники все чаще используют так называемые приемы социальной инженерии. Мошенники часто притворяются банковскими работниками, сотрудниками милиции и соцработниками. Когда вам звонят с такими неоднозначными просьбами - перезвоните своим близким, а при подозрениях сразу же обратитесь к правоохранителям, - рекомендовали в СК.

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