Не НЛО и не убийство: Генрокуратура назвала причину загадочной гибели 9 туристов на перевале Дятлова

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Группа из 9 туристов группы Дятлова погибла на Северном Урале в феврале 1959 года. Подготовленные юноши и девушки совершали поход на лыжах третьей (высшей) категории трудности. Они планировали преодолеть не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Когда туристы не вернулись в конечную точку маршрута, их родственники забили тревогу. Через месяц спасатели обнаружили разрезанную палатку на месте перевала, а в радиусе километра от нее – 5 замерзших трупов. Тела еще двух человек нашли только в мае. Почти все они были полураздеты, а у некоторых обнаружились смертельные травмы.

Вокруг этой истории ходило множество легенд, а различные исследователи-энтузиасты предлагали множество альтернативных версий причин происшествия: НЛО, убийство манси, стычка с беглыми преступниками, испытание ядерного оружия и другие. Тогда официальное расследование пришло к выводу, что произошел несчастный случай, вызванный стихийной силой.

Генпрокуратура России начала проверку по этому делу спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Специалисты провели экспертизы на местности, привлекались эксперты в сфере геодезии, метрологии и другие. Документов, собранных в рамках уголовного дела в 1959 году, оказалось достаточно, чтобы «наиболее вероятно» определить причину трагедии.

Некоторые тела нашли только в мае. Они находились в ложбине ручья, под слоем снега толщиной в несколько метров. Фото: архив "КП"

И вот спустя 61 год замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков сообщил, что причиной ЧП стал сход лавины. Из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

- Группа ушла на 50 метров (от палатки. — Прим. ред.), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50, — пояснил Курьяков.

Сотрудники прокуратуры провели эксперимент. Он подтвердил, что в тех условиях, в которых оказались туристы, найти палатку было невозможно, даже если знать, в какой стороне она находится. По словам Курьякова, после того, как молодые люди потеряли палатку, они спустились дальше и разожгли костер. Затем предприняли попытку вновь найти свой лагерь, но не смогли: температура воздуха была около 40-45 градусов мороза, и туристы попросту замерзли.

Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было, — цитируют Андрея Курьякова «РИА Новости».

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