Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети

Парень организует экскурсии для детей 9-15 лет в рамках проекта «Дети в музее»

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Никита Монич – известный экскурсовод, младший научный сотрудник Национального художественного музея. После событий, произошедших с картинами из коллекции Белгазпромбанка, на своей странице в Facebook Никита опубликовал стихотворение на злобу дня. После этого он оказался перед выбором: удалить пост в соцсети или уволиться.

- Формально у меня был выбор: оставить стихотворение или покинуть музей. У меня был более привлекательный вариант покинуть музей, - рассказал Никита «Радио Свобода».

По словам парня, он планировал увольнение и раньше, так как намеревается развивать собственный образовательный проект. Но теперь Никита не знает, сможет ли он проводить экскурсии по музею в качестве предпринимателя.

- Это трэш, так нельзя, и так не может быть, чтобы за текст в собственном Фейсбуке человека могли уволить или вызвать к директору, когда это не экстремизм или пропаганда ненависти ... Но это ставит под угрозу самое главное, что я делаю, — детские экскурсии в музее, которые в результате делают так, что сотни детей и их родителей влюбляются в музей, учатся им пользоваться. И при этом это моя основная зарплата, - цитирует Никиту «Радио Свобода».

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