2020-07-11T16:12:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек

Он упал с парапета в Свислочь и начал захлебываться
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото носит иллюстративный характерФото носит иллюстративный характерФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Инцидент со счастливым концом произошел в ночь с 10 на 11 июля на улице Зыбицкой в Минске. Сотрудники столичного отряда милиции заметили, как с парапета в Свислочь упал мужчина и начал тонуть.

Милиционер тут же перепрыгнул через ограждение и бросился на помощь утопающему. Это увидел неравнодушный прохожий, который тоже прыгнул в реку на помощь. Совместными усилиями мужчину вытащили из воды на берег.

На место инцидента приехали медики, но госпитализация минчанину не понадобилась

Пресс-служба МВД благодарит незнакомца за помощь в спасении человека.

Кстати, это не первый случай, когда около улицы Зыбицкой кто-то тонет. Например, летом прошлого года выпивший минчанин поспорил с другом, что переплывет Свислочь. Однако он не рассчитал сил и пошел ко дну. Когда мужчину достали из воды, у него уже не было пульса и он не дышал. До приезда медиков милиционеры оказывали пострадавшему первую помощь, а подоспевшие врачи ввели ему адреналин. Только после этого горе-пловец задышал самостоятельно. Его госпитализировали, но вскоре после происшествия минчанин умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина (подробнее...)

В Минске мужчина перевесился через забор головой вниз и упал в воду. Он погиб (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек
Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети
Не НЛО и не убийство: Генрокуратура назвала причину загадочной гибели 9 туристов на перевале Дятлова
Дом полыхает, а дети и их мать спят: под Светлогорском мужчина спас семью на пожаре
Плакал и попросил 5 тысяч долларов: в Минске мошенники пробовали обмануть 82-летнюю пенсионерку. Не тут-то было!
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года: еще у 163 человек выявили COVID-19 и 5 пациентов умерли
В Черногорию улетел первый чартер из Беларуси: пассажиры хоть и в масках, но плясали
Фотофакт. Водитель Peugeot не справилась с управлением и выбила встречный Opel с трассы: есть пострадавшие
Лукашенко согласился с изменениями в кредитный договор с Россией на строительство Белорусской АЭС
Ехали без зеркал и звонили: в Минске оштрафовали участников несанкционированного велопробега солидарности
В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб
В больницу Ошмян с ожогами 16% тела поступил мужчин: плеснул в костер бензин
Видеофакт. Лукашенко публично рассказал про 3%: Мне легко этот фейк развеять.
Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены
Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек
В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Видеофакт: Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина