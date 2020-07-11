Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек

Он упал с парапета в Свислочь и начал захлебываться

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Инцидент со счастливым концом произошел в ночь с 10 на 11 июля на улице Зыбицкой в Минске. Сотрудники столичного отряда милиции заметили, как с парапета в Свислочь упал мужчина и начал тонуть.

Милиционер тут же перепрыгнул через ограждение и бросился на помощь утопающему. Это увидел неравнодушный прохожий, который тоже прыгнул в реку на помощь. Совместными усилиями мужчину вытащили из воды на берег.

На место инцидента приехали медики, но госпитализация минчанину не понадобилась

Пресс-служба МВД благодарит незнакомца за помощь в спасении человека.

Кстати, это не первый случай, когда около улицы Зыбицкой кто-то тонет. Например, летом прошлого года выпивший минчанин поспорил с другом, что переплывет Свислочь. Однако он не рассчитал сил и пошел ко дну. Когда мужчину достали из воды, у него уже не было пульса и он не дышал. До приезда медиков милиционеры оказывали пострадавшему первую помощь, а подоспевшие врачи ввели ему адреналин. Только после этого горе-пловец задышал самостоятельно. Его госпитализировали, но вскоре после происшествия минчанин умер.

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