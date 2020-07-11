В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
На днях Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирус может задерживаться в помещениях, а не сразу опадать на землю после кашля или чихания. Ранее этот способ передачи считался сомнительным, но после того, как многочисленные данные подтвердили его вероятность, ВОЗ пересмотрела свою позицию.
- Капли с частицами COVID-19 настолько маленькие, что могут задерживаться в воздухе. Поэтому передача вируса в закрытых помещениях, таких как рестораны, ночные клубы, храмы или офисы, может быть причиной вспышек коронавирусной инфекции, - передает The New York Times.
В открытых пространствах любой вирус, будь он в маленьких или крупных каплях, не представляет опасность, так как быстро растворяется в воздухе. Но в закрытых, многолюдных и плохо проветриваемых помещениях исключать возможность распространения нельзя.
Также в обновленном научном обзоре организация теперь более прямо говорит о том, что COVID-19 могут распространять люди, у которых нет симптомов. Ранее ВОЗ заявляла, что бессимптомная передача встречается “очень редко”.
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