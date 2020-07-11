Фотофакт: в Александрии с размахом отмечают Купалье

На республиканский фестиваль собралось более 110 тысяч человек

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Ежегодный фестиваль «Александрия собирает друзей» стартовал сегодня на берегу Днепра в Шкловском районе. Республиканский праздник продлится 11-12 июля, гостей ждут ярмарки, выставки, конкурсы, песни, танцы, много замысловатой еды и фейерверк.

Фото: БелТА

В агрогородок Александрия съехались более 110 тысяч гостей и участников со всей Беларуси.

Фото: БелТА

В этом году фестиваль проходит под патронатом ЮНЕСКО.

Фото: БелТА

Фото: БелТА

Коронавирус внес свои коррективы в празднование Купалья. Столики в точках питания расставлены с учетом норм социального дистанцирования, в каждой палатке установлены санитайзеры. Все пункты пропуска на фестивальное поле, туалеты и другие места общего пользования оборудованы антисептиками. А для сбора использованных медицинских масок и перчаток установлены специальные урны.

Фото: БелТА

Фото: БелТА

Официальная церемония открытия фестиваля стартует в 17 часов. После нее гостей ждет эстрадно-развлекательная программа, в которое примут участие артисты Могилевской областной филармонии. Вечером для зрителей выступит заслуженный коллектив Беларуси - оркестр народных инструментов имени Л.Л. Иванова. Одновременно пройдут демонстрационные полеты самолетов и выступления парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М. Кулагина. Гала-концерт «Моя Александрия» начнется на главной площадке в 21.30. По его завершении гостей ждет красочный фейерверк.

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