2020-07-11T18:21:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«Одинокой птицей мне еще сидеть долго»: Дмитрий Колдун самоизолируется дома

В соцсети артист рассказал, как себя сейчас чувствует
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Инстаграм Дмитрия КолдунаФото: Инстаграм Дмитрия Колдуна
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11 июля известный артист Дмитрий Колдун опубликовал в Instagram фото с подписью «Мое первое утро дома». В подписи к снимку певец поблагодарил медиков 6 городской клинической больницы Минска, в которой он провел 4 дня, а также тех, кто его поддерживает.

Фото: Инстаграм Дмитрия Колдуна

Фото: Инстаграм Дмитрия Колдуна

«А что с вами было?», - спрашивают в комментариях под постом подписчики.

«Что было, то прошло», - парирует артист.

У себя в stories Дмитрий рассказал, что с ним все нормально, и он находится на самоизоляции.

- Вы, кстати, спрашиваете, почему я должен находиться на самоизоляции, если у меня не подтвердили ковид-инфекцию. Дело в том, что я 4 дня пролежал в отделении с возможно ковид-инфицированными людьми, поэтому я сейчас вынужден посидеть дома, - объяснил артист свое «заточение».

Певец продемонстрировал следы от уколов, которые напоминают ему о нескольких проведенных в больнице днях, и добавил:

- Но я себя чувствую хорошо и ко мне в ближайшее время будут приходить люди, которые будут брать дополнительные исследования, анализы, заборы, мазки и следить за моим состоянием. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся.

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