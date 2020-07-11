2020-07-11T19:00:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Телеведущую Катерину Пытлеву сняли с эфиров «Беларусь 1»

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Facebook Катерины ПытлевойФото: Facebook Катерины Пытлевой
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Катерина Пытлева – журналист, поэтесса, певица и до недавних пор ведущая женского ток-шоу «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1». 11 июля Катерина опубликовала на своей странице в Facebook фото с последнего эфира. Под ним девушка рассказала, что ей не удалось завершить сезон с любимой командой.

- И хотя прямо об увольнении мне сказано не было, с оставшихся до отпуска эфиров меня сняли. Я очень благодарна моей начальнице и коллегам, которые делают все возможное, чтобы я продолжила работу в новом сезоне. Это невероятная поддержка, спасибо вам огромное! Но я понимаю, что чуда скорее всего не случится, да и к чему ждать окончательного увольнения…Ведь я и дальше буду писать то, что думаю, чувствую и переживаю в связи с ужасными событиями в моей любимой стране, - пишет Пытлева.

В завершение поста Катерина привела высказывание претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико: «Мы не выбираем время, в котором нам жить, но мы выбираем путь, по которому нам идти в это время».

Ранее Катя Пытлева высказывалась у себя в соцсети на тему политических событий, происходящих в Беларуси в последнее время.

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