Лукашенко в Александрии: Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано белорусам

Президент добавил, что «уже не одно поколение живет в чистой и мирной стране»

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В субботу, 11 июля, Александр Лукашенко принял участие в традиционном празднике «Александрия собирает друзей», который прошел на берегу Днепра. Президент подчеркнул, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано белорусам». Об этом сообщила БелТА.

«Ведь не зря говорят, что рай для каждого человека находится там, где его сердце. Мое сердце — с сильным и мудрым белорусским народом. Со всеми белорусами. С народом, который выстрадал в своем государстве право жить и никогда и не перед кем не становился на колени», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что «уже не одно поколение живет в чистой и мирной стране». И отметил, что за последние годы было сделано много для развития малой родины.

«Нужно работать на результат, всегда объединяться перед испытаниями, чтобы преодолеть трудности. Это единственный способ для создания самого лучшего будущего для своей страны и народа. Только вместе!», — заявил президент.