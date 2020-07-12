Лукашенко: Благодаря своим истокам мы останемся независимыми и самобытными

Президент отметил, что праздник в Александрии существует уже более 10 лет. Фото: belta.by

Глава государства добавил, что ежегодный праздник в Александрии существует уже более десяти лет

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На берегу Днепра в субботу, 11 июля, состоялся праздник «Александрия собирает друзей». На нем присутствовал Александр Лукашенко. Во время своего выступления он отметил, что «благодаря истокам мы останемся независимыми и самобытными». Об этом сообщила БелТА.

«Я подъезжал к концертной площадке и вдруг задумался: что самое важное в жизни? Нет, это не болезни. Самое важное в жизни то, что время неумолимо мчится вперед. Помню, что мы только проводили в Александрии первый праздник, а он уже существует более 10 лет», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что очень рад тому, что все собрались на праздник в красивом месте, «посмотрели друг другу в глаза, нашли новых друзей, вдохнули полной грудью чистый воздух с запахом меда и зреющих колосьев, услышали пение птиц и увидели звездное небо без городских огней».

По словам Лукашенко, более сотни тысяч зрителей, а также артистов, хозяев фермерских и ремесленных подворий, которые стремятся приехать в Александрию на праздник, уже стали не просто друзьями, а породнились.

«Подобных праздников, которые бы объединяли славянский народы совсем немного. А желание встретиться и искренняя дружба всегда сильнее преград и расстояний», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что празднования в Александрии — репетиция «Славянского базара в Витебске», который откроется уже 13 июля.