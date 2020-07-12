Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер

В Минске спасатели вытащили мужчину из бассейна в сауне. Фото: Twitter-аккаунт МЧС Беларуси

Изменить размер текста: A A

В Twitter-аккаунте МЧС Беларуси сообщили, что в субботу, 11 июля, спасатели на улице Серафимовича из бассейна в сауне вытащили мужчину. Он скончался.

«Сотрудники выехали на помощь врачам и были на месте через четыре минуты. Был проведен ряд реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. Медики констатировали смерть», — отметили в МЧС.

Позже БелТА сообщила, что погибший являлся директором данной сауны. Ему было 33 года.

Причины случившегося выясняет Следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек.

Он упал с парапета в Свислочь и начал захлебываться. (подробности)

Дом полыхает, а дети и их мать спят: под Светлогорском мужчина спас семью на пожаре.

Когда приехали спасатели, дом был уже охвачен огнем. (подробности)

В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб.

ГАИ разбирается в обстоятельствах трагедии. (подробности)