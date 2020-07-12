Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер
В Twitter-аккаунте МЧС Беларуси сообщили, что в субботу, 11 июля, спасатели на улице Серафимовича из бассейна в сауне вытащили мужчину. Он скончался.
«Сотрудники выехали на помощь врачам и были на месте через четыре минуты. Был проведен ряд реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. Медики констатировали смерть», — отметили в МЧС.
Позже БелТА сообщила, что погибший являлся директором данной сауны. Ему было 33 года.
Причины случившегося выясняет Следственный комитет.
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