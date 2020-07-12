2020-07-12T10:40:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер

Трагический случай произошел на улице Серафимовича. Погибший являлся директором сауны
ИННА КОРСАК
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В Минске спасатели вытащили мужчину из бассейна в сауне. Фото: Twitter-аккаунт МЧС БеларусиВ Минске спасатели вытащили мужчину из бассейна в сауне. Фото: Twitter-аккаунт МЧС Беларуси
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В Twitter-аккаунте МЧС Беларуси сообщили, что в субботу, 11 июля, спасатели на улице Серафимовича из бассейна в сауне вытащили мужчину. Он скончался.

«Сотрудники выехали на помощь врачам и были на месте через четыре минуты. Был проведен ряд реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. Медики констатировали смерть», — отметили в МЧС.

Позже БелТА сообщила, что погибший являлся директором данной сауны. Ему было 33 года.

Причины случившегося выясняет Следственный комитет.

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