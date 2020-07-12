2020-07-12T11:25:10+03:00
Политика
КП Беларусь

В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

Во втором туре выборов принимают участие действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский
ИННА КОРСАК
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В Польше проходит второй тур выборов. Фото: 112.uaВ Польше проходит второй тур выборов. Фото: 112.ua
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Второй тур выборов проходит в воскресенье, 12 июля, в Польше. Проголосовать за кандидатов есть право у 30 миллионов человек, среди них 520 тысяч проживают за границей. Создано более 27 тысяч участков для проведения голосования. Об этом сообщает ТАСС.

Во втором туре выборов принимают участие действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

При голосовании поляки должны в бюллетене напротив понравившегося кандидата поставить знак «Х». Промежуточные итоги станут известны уже после закрытия избирательных участков. Что касается официальных итогов, то они будут представлены в течение 48 часов.

Из-за ситуации с коронавирусом в Польше проголосовать можно традиционным способом и прийти на избирательный участок, а также по почте. Этот способ подойдет для тех, кто находится на карантине. Дистанционно решили проголосовать почти 674 тысяч человек. Им заранее были вручены специальные пакеты для голосования.

На участках действуют усиленные санитарные меры. Между членами избиркома, которые регистрируют граждан, должна строго соблюдаться дистанция не менее 1,5 метров. Сотрудников заранее обеспечили защитными масками и перчатками. Было выдано более 200 тысяч штук.

Поляки, которые придут голосовать, обязаны закрывать нос и рот маской или платком. На входе установлены дезсредства для рук.

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