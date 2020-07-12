В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП
В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под линиями электропередач. Об этом сообщила БелТА.
Мальчика доставили в больницу 11 июля. У него 42% тела поражено ожогами первой и третьей степени.
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