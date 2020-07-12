В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП. Фото: belta.by

Мальчик госпитализирован в больницу. У него ожоги первой-третьей степени

Изменить размер текста: A A

В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под линиями электропередач. Об этом сообщила БелТА.

Мальчика доставили в больницу 11 июля. У него 42% тела поражено ожогами первой и третьей степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер.

Трагический случай произошел на улице Серафимовича. Погибший являлся директором сауны. (подробности)

Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек.

Он упал с парапета в Свислочь и начал захлебываться. (подробности)

Дом полыхает, а дети и их мать спят: под Светлогорском мужчина спас семью на пожаре.

Когда приехали спасатели, дом был уже охвачен огнем. (подробности)

В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб.

ГАИ разбирается в обстоятельствах трагедии. (подробности)