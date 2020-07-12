Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. Два человека пострадали
Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. В результате пострадали два человека: 55-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
Инцидент произошел в субботу, 11 июля. Специалисты установили, что от кормозапарника произошло возгорание хозяйственной постройки. Это и спровоцировало взрыв баллона с газом.
В результате взрыва две хозпостройки были уничтожены и две — повреждены.
Проводится проверка. Специалисты опросили свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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