Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. Два человека пострадали

Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. Фото: МЧС Беларуси

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Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. В результате пострадали два человека: 55-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел в субботу, 11 июля. Специалисты установили, что от кормозапарника произошло возгорание хозяйственной постройки. Это и спровоцировало взрыв баллона с газом.

В результате взрыва две хозпостройки были уничтожены и две — повреждены.

Проводится проверка. Специалисты опросили свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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