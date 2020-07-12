В трех районах Беларуси были повреждены более 20 зданий из-за сильных порывов ветра
Из-за сильных порывов ветра в Слуцком, Горецком и Калинковичском районах Беларуси были повреждены более 20 зданий. Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.
«По имеющейся информации, у восьми жилых домов, пятнадцати сельхоз зданий и одного объекта соцкультбыта повреждены кровли», — пояснили в МЧС.
Ведутся восстановительные работы.
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