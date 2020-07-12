В трех районах Беларуси были повреждены более 20 зданий из-за сильных порывов ветра. Фото: belta.by

Изменить размер текста: A A

Из-за сильных порывов ветра в Слуцком, Горецком и Калинковичском районах Беларуси были повреждены более 20 зданий. Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

«По имеющейся информации, у восьми жилых домов, пятнадцати сельхоз зданий и одного объекта соцкультбыта повреждены кровли», — пояснили в МЧС.

Ведутся восстановительные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности.

Тревогу бьют синоптики и МЧС. Спасатели предупреждают, что сильные дожди грозят подтоплениями и оползнями, а штормовой ветер - валит деревья и срывает крыши. (подробности)

В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП.

Мальчик госпитализирован в больницу. У него ожоги первой и третьей степени. (подробности)

Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек.

Он упал с парапета в Свислочь и начал захлебываться. (подробности)