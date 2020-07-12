Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2020 года: 165 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу от Минздрава на 12 июля Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2020 года

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В пресс-службе Минздрава сообщили актуальную статистику по коронавирусу в Беларуси на 12 июля. Число зараженных COVID-19 приближается к очередной психологической отметке и на данный момент составляет 64 932 случаев. Прирост за сутки — 165 человек.

После проведенных курсов лечения в больницах домой были выписаны 55 380 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. От коронавируса за все время умерли 464 человек (+5 за сутки) В Министерстве здравоохранения добавили, что у тех людей, кто не смог победить болезнь и скончался, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране было проведено 1 миллион 134 тысячи 653 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 12 июля число заразившихся коронавирусом достигло уже 12, 7 миллионов человек.

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.

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Глава ВОЗ подчеркнул, что в мире на данный момент зарегистрировано 11,5 миллиона случаев заражения инфекцией. (подробности)