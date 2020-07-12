В Гомельском районе в водоеме утонул десятилетний мальчик. Его тело извлекли водолазы

В Гомельском районе в водоеме утонул десятилетний мальчик. Фото: gomel.mchs.gov.by

В Гомельском районе в водоеме утонул десятилетний мальчик. Трагедия случилась на реке Ипуть 11 июля, в субботу. Об этом рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

«Водолазы достали из воды тело десятилетнего мальчика», — рассказали в МЧС.

Ребенок учился в жлобинской школе.

Детали произошедшего устанавливаются.

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