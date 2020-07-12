2020-07-12T14:29:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало известно, чем завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в России

Исследования проводились на базе Сеченовского университета
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Испытания российской вакцины от коронавируса финишировали 12 июля 2020 годаИспытания российской вакцины от коронавируса финишировали 12 июля 2020 годаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В России завершились клинические испытания препарата - первой в мире вакцины от COVID-19, которые, как сообщает РИА Новости, проводились в Сеченовском университете. Испытания вакцины на добровольцах начались еще 18 июня, а утром 12 июля специалисты официально объявили об их успешном завершении. Сообщается, что добровольцев разделили на две группы. Участники первой получили одно дозу вакцины, члены второй подгруппы - две. По словам медиков, в первые дни после вакцинации у испытуемых фиксировалось повышение температуры тела, это было единственным негативным следствием.

- На этом этапе была показана безопасность вакцины. Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, - констатировал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

К выписке добровольцев готовят уже в ближайшее время – 15 и 20 июля. Далее медики также продолжат наблюдать за состоянием их здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-служба Минздрава опубликовала актуальную статистику, отражающую динамику заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Итак, цифры на 12 июля 2020 года – следующие (подробности - здесь)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Соскучились по жаре? Синоптики рассказали, какая погода ждет Беларусь на неделе с 13 по 19 июля
Стас Михайлов, недавно переболевший коронавирусом, пожал руку и обнялся с Лукашенко на концерте в Александрии
Стало известно, чем завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в России
В Гомельском районе в водоеме утонул десятилетний мальчик. Его тело извлекли водолазы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2020 года: 165 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В трех районах Беларуси были повреждены более 20 зданий из-за сильных порывов ветра
Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. Два человека пострадали
В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП
В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов
Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер
Лукашенко: Благодаря своим истокам мы останемся независимыми и самобытными
Лукашенко в Александрии: Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано белорусам
Телеведущую Катерину Пытлеву сняли с эфиров «Беларусь 1»
«Одинокой птицей мне еще сидеть долго»: Дмитрий Колдун самоизолируется дома
Фотофакт: в Александрии с размахом отмечают Купалье
В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек
Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети