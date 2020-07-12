Стало известно, чем завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в России

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В России завершились клинические испытания препарата - первой в мире вакцины от COVID-19, которые, как сообщает РИА Новости, проводились в Сеченовском университете. Испытания вакцины на добровольцах начались еще 18 июня, а утром 12 июля специалисты официально объявили об их успешном завершении. Сообщается, что добровольцев разделили на две группы. Участники первой получили одно дозу вакцины, члены второй подгруппы - две. По словам медиков, в первые дни после вакцинации у испытуемых фиксировалось повышение температуры тела, это было единственным негативным следствием.

- На этом этапе была показана безопасность вакцины. Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, - констатировал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

К выписке добровольцев готовят уже в ближайшее время – 15 и 20 июля. Далее медики также продолжат наблюдать за состоянием их здоровья.

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