2020-07-12T15:27:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Стас Михайлов, недавно переболевший коронавирусом, пожал руку и обнялся с Лукашенко на концерте в Александрии

Видео теплой встречи белорусского лидера и российского исполнителя опубликовал Telegram-канал «Пул Первого»
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Праздник в Александрии стал уже доброй традицией - в этом году мероприятие приходит в одиннадцатый раз. На праздничном концерте присутствовал и президент Беларуси Александр Лукашенко. На сцену выходили популярные артисты: Анатолий Ярмоленко, «Сябры», Инна Афанасьева, Алексей Хлестов. Были и зарубежные гости: украинская певица Ирина Билык, российский исполнитель Денис Майданов. Ближе к финалу шоу на сцене появился Стас Михайлов, который захотел лично поприветствовать находящегося среди зрителей президента Беларуси. Этот фрагмент видео выложен в Telegram-канал «Пул Первого»

Можно подойти к вам, поприветствовать вас? – спросил, обращаясь к Лукашенко, Стас Михайлов.

Исполнитель поблагодарил за приглашение на праздник:

Спасибо, что не забываете артистов, делаете такую красоту. Спасибо вам! - сказал певец.

Артист пожал руку президенту Беларуси и пожелал ему здоровья и благополучия.

— Спасибо тебе, тебе спасибо, - поблагодарил в ответ Александр Лукашенко.

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