Соскучились по жаре? Синоптики рассказали, какая погода ждет Беларусь на неделе с 13 по 19 июля

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На календаре - половина лета, а за окном - пасмурно, прохладно и дождливо. Увы, на протяжении ближайшей недели ждать солнечных дней, чистого голубого неба и жаркой погоды не приходиться. Синоптики говорят, что температурный фон будет на 2-5 градусов ниже нормы. В первой половине недели столбик термометра будет колебаться в пределах от 14 до 20 градусов тепла, лишь по юго-востоку Беларуси воздух может прогреться до +25. Ночная температура воздуха составит +8°C…+15°C. В среду, четверг и пятницу погода существенно не изменится - в республику будет поступать прохладный и влажный атлантический воздух. Вероятны грозы.

В понедельник, 13 июля, специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Температура воздуха в Беларуси не превысит 21 градуса тепла, будет облачно с прояснениями. По востоку республики пройдут дожди, не исключены и грозы. Картину в отдельных районах в ночные и утренние часы дополнит слабый туман.

В Минске 13 июля ожидается переменная облачность, дневная температура воздуха - от 17 до 19 градусов выше нуля. Ночью - прохладнее: всего 14-16 тепла.