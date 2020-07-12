2020-07-12T16:59:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава РИКЗ рассказал о том, были ли нарушения в ходе ЦТ по истории Беларуси

Испытание прошло 12 июля
Виктор ПАЖИТОК
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Абитуриенты продолжают сдавать ЦТ. На очереди - географияАбитуриенты продолжают сдавать ЦТ. На очереди - географияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал о том, как прошло централизованное тестирование по истории Беларуси. По его словам, которые передает БелТА, нарушения зафиксированы не были.

Как отметил Юрий Миксюк, на ЦТ по этому предмету зарегистрировались 17,2 тысячи человек. Но дошли до экзаменационных аудиторий не все.

- Не явились около 9,4% из зарегистрированных абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям два человека. Удаленных за нарушения нет, - обобщил глава РИКЗ.

Он также напомнил основные правила, которые должны соблюдать абитуриенты. В аудитории категорически запрещено приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Естественный запрет - на шпаргалки: за их использование абитуриент может быть удален из аудитории, при этом пройти испытание по предмету он не сможет в резервный день, а только в следующем году.

К слову, уже 14 июля в Беларуси пройдет следующее ЦТ, на этот раз по географии. Всего же на сдачу централизованного тестирования в республике зарегистрировались более 64 тысяч человек.

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