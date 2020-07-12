2020-07-12T17:48:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Главное - не пропустить. Началась регистрация на ЦТ в резервные дни

Зарегистрироваться можно до 17 июля
Виктор ПАЖИТОК
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Записаться на "резервные ЦТ" можно до 17 июля.Записаться на "резервные ЦТ" можно до 17 июля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси началась регистрация абитуриентов, которые имеют основания сдать централизованное тестирование в резервные дни. Зарегистрироваться можно в период с 12-го по 17 июля.

- В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. Например, в Минске и Минской области - это БГУ, - приводит БелТА слова директора РИКЗ Юрия Миксюка

Отметим, что пройти проверку знаний в резервные дни могут только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, однако не смогли пройти его по уважительной причин. Каждый такой случай будет рассматриваться специальной комиссией в индивидуальном порядке, после чего будет приниматься соответствующее решение.

Даты резервных ЦТ - известны: 19 и 21 июля абитуриенты могут сдать белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математику, биологию, иностранный язык, химию, физику, историю Беларуси, географию, всемирную историю.

Выдача сертификатов централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнется с 24 июля.

Те абитуриенты, которые проходили ЦТ в резервные дни смогут получить сертификаты чуть позже, начиная с 29 июля.

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