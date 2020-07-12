«Вирус постепенно отступает»: в Минздраве назвали еще одну больницу, которая с 13 июля начинает возвращаться к обычному режиму работы

Медучреждения Беларуси постепенно возвращаются к привычному графику работы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси сообщила о том, что одна из самых больших перепрофилированных больниц Минска с 13 июля начнет принимать пациентов с экстренными травмами. Речь идет о 6-ой городской клинической больнице Минска. Сейчас там проводится дезинфекция. Это стало возможным, как отмечено в сообщении ведомства, «в связи с улучшением эпидемиологической ситуации».

- Вирус постепенно отступает и принято решение с 13 июля начинать прием пациентов с экстренными травмами, а чуть позже - уже начнется прием на плановые операции,- подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что стационар был полностью перепрофилирован в инфекционный госпиталь еще 29 февраля. За все время здесь медицинскую помощь получили около 3 тысяч пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В выходные дни, 11 и 12 июля, в здании больницы силами ее специалистов проводились противоэпидемические . 12 июля к работе подключились специалисты сводного батальона радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны. Сообщается, что уже очищены приемный покой, отделения травматологии детской и взрослой, а также Центр хирургии кисти.

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