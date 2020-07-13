2020-07-13T09:20:57+03:00
Политика
КП Беларусь

По ОНТ показали новый сюжет расследования по «делу Белгазпромбанка» с участием Виктора Бабарико

У следствия появился еще один эпизод, который оно будет расследовать
Сергей Диндиков
Поделиться:
Антон Морозов рассказал, что за прошлый год на него перевели распределение дивидендов, а когда средства зачислили на корсчет, Морозов записался на прием к БабарикоАнтон Морозов рассказал, что за прошлый год на него перевели распределение дивидендов, а когда средства зачислили на корсчет, Морозов записался на прием к БабарикоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Не так давно мы писали, что по ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико. По этому поводу даже открыто высказался адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. В новом сюжете на ОНТ комментатор пояснил: следствие считает, что у компании «ПриватЛизинг» было сотрудничество с Белгазпромбанком, не просто так. Учредителями были люди, которые не имели никакого отношения к работе «ПриватЛизинга», но они получали дивиденды. Основным моментом авторы передачи видят следующее: если бы эти люди не были включены в состав, то банк не сотрудничал бы с компанией. Свою версию они подкрепляют историей одного них - Антона Морозова.

Он сам объясняет, что Виктор Бабарико предложил ему стать участником компании «ПриватЛизинг», чтобы он за счет дивидендов выплачивал вознаграждения за сотрудничество с Белгазпромбанком.

Антон Морозов рассказал, что за прошлый год на него перевели распределение дивидендов, а когда средства зачислили на корсчет, Морозов записался на прием к Бабарико. Произошла встреча. Они договорились, что Морозов должен снять 190 тысяч евро для передачи.

Теперь у следствия есть еще один эпизод, по которому оно будет работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»

А еще прокомментировала слухи, что белорусские власти будто бы устраняют самых сильных конкурентов президентской гонки (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Очередной рекорд. В мире за сутки зарегистрировано 230 370 заболевших коронавирусом
ВОЗ сообщает о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Беларуси в ближайшее время от техосмотра отвяжут дорожный сбор
По ОНТ показали новый сюжет расследования по «делу Белгазпромбанка» с участием Виктора Бабарико
«Вирус постепенно отступает»: в Минздраве назвали еще одну больницу, которая с 13 июля возвращается к обычному режиму работы
Главное - не пропустить. Началась регистрация на ЦТ в резервные дни
Глава РИКЗ рассказал о том, были ли нарушения в ходе ЦТ по истории Беларуси
Соскучились по жаре? Синоптики рассказали, какая погода ждет Беларусь на неделе с 13 по 19 июля
Стас Михайлов, недавно переболевший коронавирусом, пожал руку и обнялся с Лукашенко на концерте в Александрии
Стало известно, чем завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в России
В Гомельском районе в водоеме утонул десятилетний мальчик. Его тело извлекли водолазы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2020 года: 165 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В трех районах Беларуси были повреждены более 20 зданий из-за сильных порывов ветра
Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. Два человека пострадали
В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП
В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов
Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер
Лукашенко: Благодаря своим истокам мы останемся независимыми и самобытными
Лукашенко в Александрии: Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано белорусам
Телеведущую Катерину Пытлеву сняли с эфиров «Беларусь 1»
«Одинокой птицей мне еще сидеть долго»: Дмитрий Колдун самоизолируется дома
Фотофакт: в Александрии с размахом отмечают Купалье
В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек
Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети