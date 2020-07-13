По ОНТ показали новый сюжет расследования по «делу Белгазпромбанка» с участием Виктора Бабарико

Антон Морозов рассказал, что за прошлый год на него перевели распределение дивидендов, а когда средства зачислили на корсчет, Морозов записался на прием к Бабарико Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У следствия появился еще один эпизод, который оно будет расследовать

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Не так давно мы писали, что по ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико. По этому поводу даже открыто высказался адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. В новом сюжете на ОНТ комментатор пояснил: следствие считает, что у компании «ПриватЛизинг» было сотрудничество с Белгазпромбанком, не просто так. Учредителями были люди, которые не имели никакого отношения к работе «ПриватЛизинга», но они получали дивиденды. Основным моментом авторы передачи видят следующее: если бы эти люди не были включены в состав, то банк не сотрудничал бы с компанией. Свою версию они подкрепляют историей одного них - Антона Морозова.

Он сам объясняет, что Виктор Бабарико предложил ему стать участником компании «ПриватЛизинг», чтобы он за счет дивидендов выплачивал вознаграждения за сотрудничество с Белгазпромбанком.

Антон Морозов рассказал, что за прошлый год на него перевели распределение дивидендов, а когда средства зачислили на корсчет, Морозов записался на прием к Бабарико. Произошла встреча. Они договорились, что Морозов должен снять 190 тысяч евро для передачи.

Теперь у следствия есть еще один эпизод, по которому оно будет работать.

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