2020-07-13T09:14:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси в ближайшее время от техосмотра отвяжут дорожный сбор

Проект решения уже практически готов
Сергей Диндиков
Поделиться:
Авраменко отметил, что эту проблему надо решить в кратчайшие срокиАвраменко отметил, что эту проблему надо решить в кратчайшие срокиФото: Николай СУХОВЕЙ
Изменить размер текста:

Глава Минтранса Алексей Авраменко рассказал, что в ближайшее время будет принято решение об отвязке дорожного сбора от техосмотра.

Долгое время остается открытым вопрос о взимании дорожного сбора в Беларуси. На телеканале СТВ в программе «Неделя» Авраменко отметил, что эту проблему надо решить в кратчайшие сроки. В разработке находится проект, а также постоянно идут дискуссии, какова будет система его включения. Быть может, он будет включен цену в топлива либо контроль будет происходить посредством видеофиксации. Министр заявил, что в ближайшее время уже будет принято окончательное решение и эта тема уйдет.

Что касается реконструкций автодорог, он отметил, что в 2020 году будет реконструироваться трасса М-7 от Минска до Вильнюса.

Не так давно начата реконструкция дороги Р-23 Минск - Микашевичи на протяжении от Слуцка до Солигорска.

Сейчас идет реконструкция дороги на Смолевичи. Ее делают бетонной и добавляют по дополнительной полосе движения. В следующем году эти работы будут завершены. Начнется новый проект на отрезке от Жодино и Борисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко подписал указ об увеличении списка лиц, которым при ввозе авто из Европы возместят 50% растаможки

Так больше белорусов смогут пригнать машину со льготой (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Очередной рекорд. В мире за сутки зарегистрировано 230 370 заболевших коронавирусом
ВОЗ сообщает о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Беларуси в ближайшее время от техосмотра отвяжут дорожный сбор
По ОНТ показали новый сюжет расследования по «делу Белгазпромбанка» с участием Виктора Бабарико
«Вирус постепенно отступает»: в Минздраве назвали еще одну больницу, которая с 13 июля возвращается к обычному режиму работы
Главное - не пропустить. Началась регистрация на ЦТ в резервные дни
Глава РИКЗ рассказал о том, были ли нарушения в ходе ЦТ по истории Беларуси
Соскучились по жаре? Синоптики рассказали, какая погода ждет Беларусь на неделе с 13 по 19 июля
Стас Михайлов, недавно переболевший коронавирусом, пожал руку и обнялся с Лукашенко на концерте в Александрии
Стало известно, чем завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в России
В Гомельском районе в водоеме утонул десятилетний мальчик. Его тело извлекли водолазы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2020 года: 165 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В трех районах Беларуси были повреждены более 20 зданий из-за сильных порывов ветра
Во дворе дома в Жабинковском районе взорвался газовый баллон. Два человека пострадали
В Осиповичах 14-летнего школьника ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП
В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов
Спасатели вытащили мужчину из бассейна в одной из саун Минска. Он умер
Лукашенко: Благодаря своим истокам мы останемся независимыми и самобытными
Лукашенко в Александрии: Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано белорусам
Телеведущую Катерину Пытлеву сняли с эфиров «Беларусь 1»
«Одинокой птицей мне еще сидеть долго»: Дмитрий Колдун самоизолируется дома
Фотофакт: в Александрии с размахом отмечают Купалье
В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек
Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети