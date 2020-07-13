В Беларуси в ближайшее время от техосмотра отвяжут дорожный сбор

Авраменко отметил, что эту проблему надо решить в кратчайшие сроки Фото: Николай СУХОВЕЙ

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Глава Минтранса Алексей Авраменко рассказал, что в ближайшее время будет принято решение об отвязке дорожного сбора от техосмотра.

Долгое время остается открытым вопрос о взимании дорожного сбора в Беларуси. На телеканале СТВ в программе «Неделя» Авраменко отметил, что эту проблему надо решить в кратчайшие сроки. В разработке находится проект, а также постоянно идут дискуссии, какова будет система его включения. Быть может, он будет включен цену в топлива либо контроль будет происходить посредством видеофиксации. Министр заявил, что в ближайшее время уже будет принято окончательное решение и эта тема уйдет.

Что касается реконструкций автодорог, он отметил, что в 2020 году будет реконструироваться трасса М-7 от Минска до Вильнюса.

Не так давно начата реконструкция дороги Р-23 Минск - Микашевичи на протяжении от Слуцка до Солигорска.

Сейчас идет реконструкция дороги на Смолевичи. Ее делают бетонной и добавляют по дополнительной полосе движения. В следующем году эти работы будут завершены. Начнется новый проект на отрезке от Жодино и Борисова.

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