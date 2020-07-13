2020-07-13T09:16:24+03:00
Общество
КП Беларусь

ВОЗ сообщает о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом за сутки

На две тысячи больше предыдущего рекорда
Настасья КОРСАК
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По данным на 12 июля, которые предоставляет Всемирная организация здравоохранения, количество заболевших коронавирусом за сутки составило больше 230 тысяч. Предыдущий рекорд был зафиксирован в пятницу на прошлой неделе, 10 июля. Тогда за сутки заразились 228 тысяч человек.

За время вспышки коронавируса инфекцией во всем мире переболели больше 12,5 млн человек, больше 561 тысячи человек умерли. Больше всего зараженных в Северной и Южной Америке - 6 540 222 случая. За сутки прирост заболевших - 142 992 человека, а умерших - 3,5 тыс. За все время в регионе умерли 283 357 с подтвержденным коронавирусом. В Европе 2 907 654 заразились коронавирусом (+18 804 за сутки), 203 285 умерли (+448 за сутки).

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