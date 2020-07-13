2020-07-13T09:10:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Очередной рекорд. В мире за сутки зарегистрировано 230 370 заболевших коронавирусом

Общее количество заболевших на 12 июля составляет почти 13 миллионов
Сергей Диндиков
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До этого рекорд новых случаев был зарегистрирован совсем недавно, 10 июляДо этого рекорд новых случаев был зарегистрирован совсем недавно, 10 июляФото: Иван МАКЕЕВ
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Новый антирекорд установил коронавирус. За сутки выявлено 230 370 новых заражений COVID-19, сообщает агентство Reuters.

До этого рекорд новых случаев был зарегистрирован совсем недавно, 10 июля. Тогда он составил 228 102 за сутки. Смертность была стабильная - около 5 тысяч человек в день.

Общее количество случаев в мире достигло почти 13 миллионов человек. На утро 13 июля число заболевших составило 12 млн 874 тысячи жителей планеты. Из этой цифры 568 тыс. умерло, а 7 млн выздоровело. Активно болеющих на данный момент 5 млн 200 тыс.

Что касается Беларуси, то, как заявил президент Александр Лукашенко, «коронавирус мы победили». Больницы в стране возвращаются к своему штатному режиму работы. Но, если что, ко второй волне мы будем готовы.

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