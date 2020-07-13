2020-07-13T10:54:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В этом году стобалльников на ЦТ по математике втрое меньше, чем в прошлом

Максимальный балл получили 30 абитуриентов
Настасья КОРСАК
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Следующий тест - по географии - абитуриенты сдают 14 июляСледующий тест - по географии - абитуриенты сдают 14 июляФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Большинство абитуриентов уже сдали тестирование. Осталось написать ЦТ тем, кто выбрал всемирную историю и географию. Теперь можно ждать результатов. Статистикой по математике поделился Республиканский институт контроля знаний.

Максимальные 100 баллов в этом году набрали 30 абитуриентов. Это в три с лишним раза меньше, чем было в прошлом году. В 2019-м сертификат со 100 баллами по математике получил 101 абитуриент.

В этом году ЦТ по математике (как и по русскому языку) проходило два дня - 1 и 2 июля, а не один, как обычно. Связано это было с эпидемиологической ситуацией. Так абитуриентов, сдающих самые распространенные тесты, удалось рассадить на безопасной дистанции. Зарегистрировались на ЦТ по математике почти 35 тысяч человек. 3,8% не пришли в первый день, 10,8% - во второй.

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