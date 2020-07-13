2020-07-13T10:52:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Экзитполы сообщают, что Дуда побеждает на выборах президента Польши

Его соперник Рафал Тшасковски уступает действующему президенту всего 0,8%
Сергей Диндиков
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В своём facebook Дуда благодарит всех, кто за него проголосовал. Фото: Сайт Анджея ДудыВ своём facebook Дуда благодарит всех, кто за него проголосовал. Фото: Сайт Анджея Дуды
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Данные польского экзитпол-опроса показывают действующего президента Анджея Дуду лидером второго тура на выборах президента Польши.

Пока Дуда набрал 50,4% голосов избирателей. У его основного соперника Рафала Тшасковского - 49,6%.

BBC отмечает, что в заявлениях обоих кандидатов присутствует надежда на победу. В своем Фейсбуке Дуда благодарит всех, кто за него проголосовал.

«Все, что теперь нужно, - это посчитать голоса, - заявил Тшасковский. - Ночь будет напряженной, но я уверен, когда голоса будут подсчитаны, мы выиграем».

Анджей Дуда впервые был избран президентом Польши в 2015 году как член партии «Право и справедливость». После выборов он из нее вышел. Но все же они всегда взаимно поддерживали друг друга.

Рафал Тшасковский был депутатом Европейского парламента. После занял должность правительственного министра, сформированную партией «Гражданская платформа», после был депутатом Сейма.

Обоим кандидатам по 48 лет.

Явка избирателей составляет 70%.

14 июля появятся официальные данные.

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