«Было подписано соглашение, но вмешалась пандемия». Когда в Беларусь придут лоукосты?

Пока что ближайшие для белорусов лоукосты летают из Вильнюса Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Лоукост-авиакомпания может появиться в Гродно

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Об этом министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

- У нас было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась пандемия, сказал Авраменко. - Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов.

Министр поделился планами о создании второй, более бюджетной белорусской лоукост-компании.

- В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно. Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет.

Министр предположил, что перспективным направлением для лоукост-компании может стать Израиль.