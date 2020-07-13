КП Беларусь
«Было подписано соглашение, но вмешалась пандемия». Когда в Беларусь придут лоукосты?
Лоукост-авиакомпания может появиться в Гродно
Пока что ближайшие для белорусов лоукосты летают из ВильнюсаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Об этом министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.
- У нас было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась пандемия, сказал Авраменко. - Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов.
Министр поделился планами о создании второй, более бюджетной белорусской лоукост-компании.
- В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно. Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет.
Министр предположил, что перспективным направлением для лоукост-компании может стать Израиль.