2020-07-13T11:08:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт: Загорелся американский авианосец на базе ВМС США. Произошел взрыв, есть пострадавшие

Сообщается о 21 пострадавшем. Четверо из них - гражданские лица
Сергей Диндиков
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На момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков. Фото: ria.ruНа момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков. Фото: ria.ru
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12 июля вечером на военно-морской базе в Сан-Диего на американском легком авианосце USS Bonhomme Richard (LHD-6) произошел взрыв и пожар, в результате которого пострадали моряки, сообщают РИА Новости. Представитель командования Тихоокеанского флота США, контрадмирал Филип Собек, заявил, что причина возгорания пока неизвестна. Пожар начался на нижней грузовой палубе.

Состояние пострадавших в результате происшествия стабильное.

Контрадмирал отметил, что на корабле находится более 3700 тонн топлива. Пожарные тратят колоссальные ресурсы для недопущения его возгорания.

На момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков.

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Загорелся американский авианосец на базе ВМС США.ВИДЕО: twitter.com/SDFD

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