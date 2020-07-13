2020-07-13T11:42:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Витебске: водитель врезался в дерево и уехал, пассажир погиб

Водителя задержали по месту жительства
Настасья КОРСАК
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Фото: УГАИ Витебского облисполкомаФото: УГАИ Витебского облисполкома
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Авария произошла в Витебске 12 июля около 21.00. За рулем Нonda находился 31-летний житель Витебска - на пересечении улиц Журжевской и Новоселов водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, которое росло около дороги.

- В результате ДТП погиб 32-летний пассажир автомобиля. Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, - пишет belta.by.

Уголовное дело расследует Следственный комитет. По данным следствия, водитель был пьян и с места происшествия скрылся. Милиция задержала его по месту жительства.

Следователи просят свидетелей аварии отозваться. Если у вас есть запись с видеорегистраторов, сообщите об этом по телефону +375(33) 399-80-44.

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