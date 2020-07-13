Браслав завалили кладбищенским мусором: почему горожане везут старые венки и остатки свечей в город?

Новый микрорайон Браслава завалили кладбищенским мусором - на кладбище его выбрасывать запретили. Фото: "Браславская заязда",

Необычная проблема возникла у жителей нового микрорайона в Браславе. Жители нескольких домов по улице Октября были шокированы, когда увидели, что контейнерные площадки в их дворах завалены кладбищенским мусором - старыми венками, остатками свечей. Историю рассказывает «Браславская звязда».

Как выяснилось, около центрального входа на местное кладбище ликвидировали контейнерную площадку и установили табличку, запрещающую размещать на этом месте отходы. Табличка предупреждает, что нарушителей фиксирует система видеонаблюдения. Поэтому люди, сделав уборку на могилах своих близких, стали вывозить и выбрасывать в городе собранный мусор и ненужные ритуальные принадлежности. Везли даже мешки с травой с кладбища.

Начальник участки благоустройства и удаления бытовых отходов «Браслав-коммунальник» Иван Безуглов пояснил изданию, что это временное недоразумение - таблички запрещают выбрасывать отходы на кладбище проезжающим мимо дачникам, а родственники усопших по-прежнему могут складывать мусор там же, где и ранее. Скоро для отслуживших свое ритуальных принадлежностей на территории кладбища оборудуют бесконтейнерную площадку, пообещал начальник участка.