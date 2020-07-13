В Славгородском районе Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож

«В ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Европейские деньги есть», - заявил глава государства

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13 июля президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Славгородский район Могилевской области, пишет БЕЛТА.

Президенту было доложено про социально-экономическое развитие Могилевской области и Славгородского района. После глава государства торжественно открыл мост через реку Сож. Гостями мероприятия стали участники строительства моста - представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, а также местные жители . Далее по программе у президента посещение уникального природного объекта - источника Голубая криница.

«Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около 130 миллионов долларов вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы», - обратился Александр Лукашенко к мостостроителям.

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