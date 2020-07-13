FDA выдало разрешение на продажу IQOS как продукта с пониженным воздействием

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Philip Morris International продажу на территории США системы нагревания табака IQOS как табачного продукта с пониженным воздействием. Решение, принятое FDA, подтверждает, что IQOS - это продукт, который принципиально отличается от традиционных табачных изделий и представляет собой лучшую альтернативу для совершеннолетних потребителей, которые в противном случае продолжили бы курить.

«FDA пришло к выводу, что имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что IQOS, как ожидается, положительно повлияет на здоровье населения в целом, включая как курильщиков, так и лиц, которые в настоящее время не употребляют табачные изделия», - сообщает производитель IQOS компания Philip Morris International.

Управление перед принятием решения изучило обширное научное досье, которое компания представила в декабре 2016 года в рамках заявки на получение статуса продукта с модифицированным риском (MRTPA).

Решение FDA дает Philip Morris надежду на упрощение регулирования распространения IQOS в сравнении с обычными сигаретами.

Дополнительную информацию можно получить на вебсайтах ФМИ: www.pmi.com; pmiscience.com