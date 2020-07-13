Лукашенко посетил Голубую криницу в Славгородском районе: Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться

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Александр Лукашенко 13 июля совершает рабочую поездку в Славгородский район Могилевской области. Об этом сообщает БелТА.

Во время поездки глава государства уже успел открыть мост через реку СОЖ и заехал на гидрологический памятник природы республиканского значения - Голубую криницу. И с долей юмора порекомендовал «сюда приезжать лечиться от пандемии».

Перед посещением криницы Лукашенко пообщался с местными жителями, которые торгуют продуктами собственного производства: сыром, медом, изделиями народного творчества.

«Ценнейшие люди! Своими руками что-то делают», - отметил президент.

Он также успел пообщаться с пчеловодами и попробовать их мед. Глава государства добавил, что и у него есть пасека. И пообещал пчеловодам всяческую поддержку.

Местные жители подарили президенту оберег - фигурку Домового.

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