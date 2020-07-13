КП Беларусь
«Мыл руки ацетоном, а мать зажгла плиту». В Минске загорелась квартира в девятиэтажке
Женщина не пострадала, у мужчины обожжены руки
Фото: 112.by
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Пожар произошел вечером 12 июля в квартире по улице Казинца, очевидцы позвонили спасателям. Когда пожарные приехали, горела кухня в квартире на втором этаже жилой девятиэтажки.
Оказалось, что сын хозяйки решил вымыть руки от краски ацетоном. И в этот момент женщина включила плиту. Из-за вспыхнувших паров ацетона загорелась обшивка на потолке в кухне.
- Мужчина с матерью покинули квартиру, - передают в МЧС.
Женщина не пострадала, а у мужчины обожжены руки. В кухне сгорела мебель, стены закопчены.
Спасатели напоминают, что все работы с ацетоном стоит проводить на безопасном от огня расстоянии.