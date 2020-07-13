2020-07-13T13:24:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Снова мор рыбы: в реке Суходровка в Витебском районе обнаружили 729 умерших особей

Специалисты взяли пробы воды для проведения анализов. Результаты станут известны к 19 июля
ИННА КОРСАК
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В Витебском районе в реке обнаружили мор рыбы. Фото: belta.byВ Витебском районе в реке обнаружили мор рыбы. Фото: belta.by
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В Витебском районе выявили мор рыбы. В реке Суходровка обнаружили 729 умерших особей. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС Беларуси.

«Сотрудники Витебской областной лаборатории выехали оперативно на место и взяли пробы воды для проведения анализов», - рассказали в МЧС.

Результаты анализов станут известны к 19 июля.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже сообщала о ситуации в реке Неман, где также наблюдался массовый мор рыбы.

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«Рыбе было слишком жарко и нечем дышать, а вредных веществ в воде нет». Экологи назвали предварительную причину мора рыбы в Немане.

Рыбаки забили тревогу, когда в воде начала всплывать дохлая рыба, из реки эвакуировались раки, а к берегу прибило мертвого бобра. (подробности)

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