Снова мор рыбы: в реке Суходровка в Витебском районе обнаружили 729 умерших особей
В Витебском районе выявили мор рыбы. В реке Суходровка обнаружили 729 умерших особей. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС Беларуси.
«Сотрудники Витебской областной лаборатории выехали оперативно на место и взяли пробы воды для проведения анализов», - рассказали в МЧС.
Результаты анализов станут известны к 19 июля.
Напомним, что ранее «Комсомолка» уже сообщала о ситуации в реке Неман, где также наблюдался массовый мор рыбы.
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